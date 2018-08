Matera 2019, rivisto piano delle opere

(ANSA) - MATERA, 16 AGO - Stop al parcheggio per la "Cava del Sole" e alla riqualificazione di uno degli ingressi alla città, ma completamento dell'eliporto: sono alcune delle decisioni prese dalla giunta comunale di Matera - capitale europea della cultura nel 2019 - che ha rivisto il piano delle opere in programma in base alla legge 205 del 2017, che ha messo a disposizione 19 milioni di euro. La rivisitazione del piano - ha spiegato il sindaco di Matera, Raffello De Ruggieri, in una nota - è il frutto degli incontri avuti nelle scorse settimane con i ministri per il Sud e per i Beni culturali, Barbara Lezzi e Alberto Bonisoli.