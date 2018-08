Matera: ferragosto con nuvole e turisti

(ANSA) - MATERA, 15 AGO - Sono i luoghi coperti, come il "palombaro lungo" di Piazza Vittorio Veneto, il grande serbatoio idrico della Matera del Novecento, ma anche musei e chiese, tra le mete più visitate dai turisti in visita a ferragosto nella città "capitale europea della cultura 2019". Una scelta precauzionale a causa del cielo coperto che minaccia pioggia, come da allerta meteo. I visitatori, e tra di loro anche giapponesi, francesi e inglesi, stanno comunque compiendo escursioni nei rioni Sassi in visita a chiese rupestri, musei e case della civiltà contadina e al sistema di raccolta delle acque. Molte anche le comitive su due ruote, in bici e moto, provenienti dalle regioni vicine e di appassionati di ricordi del passato, in piazza Vittorio Veneto, per la presenza del mercatino delle pulci nel ponte di ferragosto.