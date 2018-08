Stazione Ferrandina in circuito Sala blu

(ANSA) - POTENZA, 13 AGO - Entro la fine del 2018, la stazione di Ferrandina (Matera) "entrerà a far parte del circuito Sala Blu". Lo ha annunciato Rete Ferroviaria Italiana, che "garantirà anche in questa stazione l'assistenza ai viaggiatori con disabilità e in condizioni di ridotta mobilità, anche temporanea, già disponibile da anni a Potenza Centrale".