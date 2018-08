Droga: un giovane arrestato a Matera

(ANSA) - MATERA, 11 AGO - Trovato in possesso di circa 50 grammi di droga (tra eroina, cocaina e hascisc), a Matera, un giovane di 27 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di spaccio e coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti.

Anche grazie al fiuto del cane antidroga Gnom, i militari dell'Arma hanno inoltre scoperto che in uno scantinato il giovane coltivava tre piante di marijuana, alte circa un metro ciascuna e dal peso complessivo di circa due chili. La droga, le piante e 630 euro in contanti - provento secondo gli investigatori dell'attività di spaccio - sono stati sequestrati.