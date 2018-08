Sulle tracce del 'Sogno degli Dei'

(ANSA) - MATERA, 10 AGO - Un percorso tra simboli, suggestioni, ricordi onirici, canti, suoni e luci tra i siti archeologici del Metapontino: porterà visitatori e appassionati sulle tracce de 'Il Sogno degli Dei-Megale Hellas Experience', lo spettacolo itinerante nelle aree archeologiche di Metaponto e Policoro in programma dal 13 agosto a metà settembre.

L'evento, sostenuto dal Ministero per i Beni culturali e turistici, e allestito dal regista Giuseppe Ranoia, "prevede - hanno sottolineato gli organizzatori - lo svolgimento di uno spettacolo di grande impatto emotivo e visivo, incentrato sul mito e con il coinvolgimento in un racconto teatrale di 30 tra attori, giocolieri e danzatori, che annunceranno l'arrivo di una schiera di divinità ed eroi greci".