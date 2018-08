Contro la jella in scena in 'quel paese'

(ANSA) - MATERA, 9 AGO - Magia, tradizioni e un pizzico di innovazione, con il QR code, per i turisti in visita al paese che, anche se solo nominato, porterebbe jella: Colobraro, in provincia di Matera, ha aperto i battenti delle visite guidate, delle rappresentazioni sceniche - ideate dal regista Giuseppe Ranoia - e dei rituali contro il malocchio, con gli spettacoli di "Sogno di una notte a quel paese...", proposti di martedì e venerdì per tutto il mese di agosto.