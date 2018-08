Un premio per chi promuove la Basilicata

(ANSA) - MATERA, 8 AGO - Informazione, imprenditoria e arte: sono i settori selezionati per il Premio Heraclea - che si terrà sabato 11 agosto a Policoro (Matera) - "per ricordare e valorizzare figure che si sono impegnate e si impegnano per la promozione della Basilicata". Lo si è appreso oggi, a Matera, nel corso della presentazione dell'evento, organizzato dall'Associazione "Lucania storica-Novitalia".