Calcio: Matera, respinto ricorso Aprilia

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Il Tribunale nazionale federale della Figc, sezione Disciplinare, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Racing Aprilia (ex Racing Fondi) in merito alla graduatoria del Girone C della serie C dell'ultima stagione. Per effetto di questa decisione, il Matera non è stato ulteriormente penalizzato e resta in C, con la squadra laziale ancora in Serie D.