Approvato l'uso della Cloropicrina

(ANSA) - POTENZA, 8 AGO - "Esprimiamo soddisfazione perché è stato superato l'empasse burocratico e amministrativo legato agli usi eccezionali consentiti della Cloropicrina, principio attivo necessario per la produzione di fragole: la Sezione 'Prodotti Fitosanitari' del ministero della Salute ha infatti deciso di concedere la deroga al fumigante".

Lo ha reso noto, in un comunicato, il presidente di Coldiretti Basilicata, Piergiorgio Quarto, precisando che le proroghe avranno come termine "il 15 settembre 2018 per le erbe fresche, il 28 settembre per la fragole in pieno campo, il 28 ottobre per il pomodoro e il 29 dicembre per la fragola in vivaio. Si tratta di una decisione importantissima e necessaria soprattutto in una regione, come la Basilicata, dove sono presenti prestigiose aziende di settore, su tutte quelle che producono la pregiata e richiestissima fragola Candonga, che garantiscono posti di lavoro a migliaia di persone".