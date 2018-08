Verso il 2019 Matera diventa 'immersiva'

(ANSA) - MATERA, 7 AGO - In vista delle attività di promozione per la Capitale europea della cultura 2019, la Città dei Sassi potrà contare anche su un progetto innovativo di divulgazione denominato 'Matera Immersiva' e che utilizza la piattaforma cloud 'Matera content pool' realizzata da Tim.

L'iniziativa, "finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale materano", è stata presentata oggi nel corso di un incontro al quale hanno partecipato Patrizia Minardi (dirigente Ufficio Sistemi culturali e turistici della Regione Basilicata), Claudio Centofanti (responsabile Sales business Sud di Tim) e Giulio Rapetti "Mogol" che fornirà alla Regione "utili suggerimenti per il diritto d'autore su contenuti e produzioni culturali e artistiche locali".