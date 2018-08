"Solo il M5s può cambiare la Basilicata"

(ANSA) - POTENZA, 7 AGO - "Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che può cambiare la nostra regione e vi assicuro che ci sono tutte le condizioni per poterlo fare". Lo scrive, in un post su Facebook, Antonio Mattia che ieri ha vinto le Regionarie sulla piattaforma Rousseau, diventando così il candidato governatore per le elezioni regionali in programma in Basilicata nel prossimo autunno.

Mattia si è detto "onorato e orgoglioso, come cittadino, come attivista, come professionista, piccolo imprenditore e padre, di essere il candidato Presidente del M5S per la Regione Basilicata. Lo sarò insieme a tutta la meravigliosa squadra che comporrà la lista. Lavoreremo tutti nella stessa direzione con il massimo impegno e dedizione per vincere le elezioni e offrire alla Basilicata quello che merita".