Aperta strada ss 598-ospedale V.D'Agri

(ANSA) - POTENZA, 4 AGO - E' stata aperta al transito stamani la nuova strada di collegamento veloce uscita SS 598/Ospedale di Villa d'Agri. In un comunicato è specificato che "l'arteria è stata realizzata dalla Provincia di Potenza nell'ambito di un generale intervento di adeguamento funzionale della SP 16 III tronco fino all'abitato di Marsicovetere per uno sviluppo complessivo di 7,344 Km. L'opera complessivamente è costata poco più di sei milioni di euro, rispetto al finanziamento assentito restano economie per circa quattro milioni di euro".