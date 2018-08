Braia: "Forniremo tutte le risposte"

(ANSA) - POTENZA, 2 AGO - "Il lavoro in campo è il massimo possibile, con tutta la struttura dipartimentale impegnata su i vari fronti aperti. I problemi non sono stati mai sottaciuti e non sono stati certamente mai risolti con bacchette magiche, annunci e proclami. Su ognuna delle questioni e degli aspetti citati oggi dalla Coldiretti, il Dipartimento Agricoltura ha sempre mostrato grande attenzione e ascolto". Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura, Luca Braia, riferendosi alla conferenza stampa dei dirigenti lucani della Coldiretti e aggiungendo che "ci riserviamo in maniera dettagliata ed articolata, di rispondere nella giornata di domani, a quanto sostenuto nel documento che Coldiretti ha consegnato alla stampa".