Matera 2019, che successo per lo spot!

(ANSA) - POTENZA, 1 AGO - Sono circa 145 milioni i contatti relativi ai dati di ascolto dello spot della campagna "#BecomeCulture - Matera Basilicata 2019", dedicata a Matera 2019 e andata in onda sulle reti Rai dal 9 al 25 luglio, sulla base di un protocollo firmato tra la Regione Basilicata e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I dati sono stati resi noti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: lo spot, realizzato per l'Apt Basilicata dal regista Alessandro Piva attraverso una procedura di gara, è stato inserito nella programmazione delle tre reti principali della Rai per un totale di 170 passaggi, rispetto ai 105 previsti in questa prima fase di messa in onda.