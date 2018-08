Maltratta la compagna: arrestato

(ANSA) - TRAMUTOLA (POTENZA), 1 AGO - Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Tramutola (Potenza) dai Carabinieri, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla presenza di un minorenne, violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è avvenuto nell'abitazione della coppia. La donna è stata trovata dai carabinieri sul balcone, mentre aveva in braccio il figlio, di due anni, terrorizzato dalla presenza del padre in casa. L'uomo era ubriaco e, brandendo un martello, minacciava chiunque volesse entrare in casa. La donna ha raccontato di aver subito altre aggressioni e di non aver denunciato mai nulla "per timore di ulteriori e più gravi ritorsioni". Quando i Carabinieri sono intervenuti, l'uomo ha cercato di opporsi sferrando loro dei calci.