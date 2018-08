Benedetto ha presentato il suo programma

(ANSA) - POTENZA, 1 AGO - Un documento programmatico in "otto punti fondamentali" a disposizione di chi voglia impegnarsi nella prossima campagna elettorale per le Regionali d'autunno, è stato presentato stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dal consigliere regionale Nicola Benedetto (eletto nelle liste di Centro democratico). Benedetto non si è soffermato sugli schieramenti o sui "colori politici" di interlocutori o avversari: "Metto il mio programma a disposizione di tutti, perché le buone idee a mio avviso non hanno colorazione politica".