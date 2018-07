Stalking: arrestato un 40enne potentino

(ANSA) - POTENZA, 31 LUG - Dal novembre 2017 allo scorso mese di giugno ha più volte minacciato (anche con messaggi e telefonate) e picchiato la sua ex, alla quale ha pure estorto denaro: un uomo di 40 anni, con precedenti penali, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Potenza in esecuzione di un provvedimento disposto dal gip del capoluogo lucano su richiesta della Procura della Repubblica potentina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, che non accettava la fine della relazione, ha messo in atto "gravi attentati all'incolumità della vittima", tali da "determinare un'alterazione delle proprie abitudini di vita".