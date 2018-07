Dal 2 al 5 agosto torna il 'Marateatro'

(ANSA) - POTENZA, 31 LUG - Tornano il teatro e la musica a Maratea (Potenza) per la quinta edizione di "Marateatro Festival" con "nuove formule di promozione per il teatro associato ad altre forme d'arte" dal 2 al 5 agosto.

La manifestazione - con la direzione artistica di Giuseppe Miale - comincerà il 2 agosto con il concerto dei "Renanera". Il 3 agosto sarà la volta di Ivan Castiglione e Alessandro Castiglione con lo spettacolo " Pino Daniele è calvo - Confessione tragicomica in musica di un hater assuefatto". Il 4 agosto sul palco marateota saliranno Ernesto Lama, Elisabetta D'Acunzo e Marina Bruno accompagnati al pianoforte dal maestro Giuseppe Di Capua, per un omaggio a Raffaele Viviani intitolato "Sottovoce". A chiudere la manifestazione, il 5 agosto, sarà il duo musicale "Ebbanenis" composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa con il concerto "Serenvivity".