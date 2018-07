Sociale: accordi per 118 interventi

(ANSA) - POTENZA, 30 LUG - Saranno 118 gli interventi di realizzazione di nuove strutture o adeguamento di quelle esistenti, per la promozione dell'inclusione sociale e il potenziamento del sistema dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, per un investimento complessivo di 20,7 milioni di euro sui fondi Po Fesr Basilicata 2014-2020. Gli accordi per l'attuazione dei programmi sono stati firmati oggi, a Potenza.

Si tratta di "accordi che rappresentano un importante approdo di un percorso fortemente voluto dal Presidente Pittella - ha detto attraverso l'ufficio stampa della giunta regionale il vicepresidente Flavia Franconi - e con la sottoscrizione degli stessi si migliora in Basilicata l'offerta dei servizi per l'infanzia, i minori, gli anziani e i disabili, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi".