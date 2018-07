Maratea, da domani "Settimana Quarenghi"

(ANSA) - POTENZA, 28 LUG - Circa 150 giovani, di età compresa tra 16 e 35 anni provenienti da ogni parte d'Italia, arriveranno domani a Maratea (Potenza) per partecipare alla 35/a "Settimana Quarenghi", un'iniziativa del Movimento per la vita che fa incontrare giovani già appartenenti all'organizzazione e "vicini" ad essa per approfondire temi come la bioetica, l'eutanasia, la maternità e il lavoro, le politiche familiari delle imprese. Il programma della manifestazione - che si svolge a Maratea per la quarta volta (2013, 2015 e 2017 le precedenti) - è stato presentato stamani, a Potenza, dal responsabile nazionale dei giovani del Movimento per la vita, Marco Alimenti, e da Andrea Tosini, che è il direttore della rivista ufficiale dell'organizzazione, "Sì alla vita".