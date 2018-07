Primo semestre, in aumento le ore di cig

(ANSA) - POTENZA, 24 LUG - Nel primo semestre dell'anno le ore di cig autorizzate in Basilicata sono state circa 2,1 milioni (1,3 milioni in provincia di Potenza e 800 mila nel Materano) con un incremento del 23,1% rispetto al primo semestre 2017, con la regione che si colloca "al secondo posto, subito dopo la Val d'Aosta, per incremento percentuale". I dati emergono dal sesto rapporto sulla cig realizzato dal Servizio politiche attive e passive del lavoro della Uil, reso noto, in un comunicato, dal Centro studi sociali e del lavoro e dalla Uil.