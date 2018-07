Pd: "Ampia coalizione per le Regionali"

(ANSA) - POTENZA, 24 LUG - In Basilicata, in vista delle prossime elezioni regionali che si svolgeranno in autunno, il Pd deve "favorire la creazione di un'ampia coalizione molto aperta ai partiti e alle esperienze civiche, per puntare alla vittoria finale e frenare l'ascesa" delle "forze che governano il Paese e che stanno già dimostrando di non essere all'altezza". E' quanto è emerso nel corso di un incontro a Roma tra i segretari nazionale e regionale del Pd, Maurizio Martina e Mario Polese, e una delegazione lucana del partito.

Un incontro che, secondo quanto scritto in una nota del Pd lucano, si è svolto in "piena sintonia" tra i due segretari, con un "messaggio di solidarietà al Presidente della Regione, Marcello Pittella" agli arresti domiciliari dallo scorso 6 luglio nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Matera sulla sanità (e sospeso in base alla legge Severino).