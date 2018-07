Matera 2019: Bonisoli, siamo in ritardo

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Solo sei mesi alla partenza di Matera Capitale della Cultura 2019 con un ritardo ormai difficile da negare. L'80 per cento dei progetti è definito, ne resta da definire un 20 per cento, riferisce alle Camere il ministro della Cultura Alberto Bonisoli, ricordando che a settembre si terrà la presentazione dei palinsesti. Anche per ovviare ai ritardi infrastrutturali, l'idea del ministro è quindi di potenziare il progetto culturale: "Sto pensando ad un progetto aggiuntivo - spiega senza fornire altri particolari - ricorrendo all'aiuto di professionisti nazionali dei vari settori culturali".