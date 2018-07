La campagna olearia meglio del previsto

(ANSA) - POTENZA, 23 LUG - Nella campagna olearia 2017-2018, "i 135 frantoi lucani (68 in provincia di Potenza e 67 in quella di Matera) hanno lavorato 43,8 milioni di chili di olive con una resa del 16% ed una produzione complessiva di poco meno di sette milioni di chilogrammi di olio di oliva (3,7 milioni di chili in provincia di Potenza e 3,2 milioni di chili in quella di Matera)". Sono i dati del "bilancio della campagna olearia" dell'Oprol-Cia, l'organizzazione dei produttori olivicoli lucani), sulla base delle indicazioni Ismea.