Sequestrate due eliambulanze Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 19 LUG - "Almeno quattro missioni di elisoccorso", da luglio a ottobre 2017, sono state effettuate "mediante l'impiego di elicotteri equipaggiati con peso massimo al decollo superiore alla soglia consentito". E' la motivazione alla base del provvedimento d'urgenza, disposto dalla Procura della Repubblica di Potenza ed eseguito dalla Guardia di Finanza, per il sequestro preventivo di due elicotteri della ditta Babcoock, utilizzati dal Dipartimento interaziendale regionale emergenza sanitaria (Dires) della Regione Basilicata e in dotazione alle piste di elisoccorso di Potenza e Matera. In una nota diffusa dalla Procura potentina è specificato che "la continuità del servizio viene garantita attraverso la dotazione di un mezzo sostitutivo".