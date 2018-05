Lega: "Molta attenzione per il Sud"

(ANSA) - POTENZA, 19 MAG - "A differenza di quanto strumentalmente si cerca di far credere" nel contratto di governo Lega-M5S "c'è molta attenzione per il Sud, anche perché l'attenzione si misura non in base al capitolo o alla lunghezza delle righe che vengono riservate alla parola Sud". Così il senatore lucano della Lega, Pasquale Pepe, stamani - insieme al coordinatore provinciale, Francesco Fanelli, e al consigliere comunale Mario Guarente - nel centro storico di Potenza, dove è stato allestito il gazebo per dire sì o no all'accordo tra il Carroccio e i Cinque Stelle. La Lega ha allestito gazebo in una quindicina di piazze della Basilicata.