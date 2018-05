Viviani: il Comune scrive alla Regione

(ANSA) - POTENZA, 18 MAG - L'amministrazione comunale di Potenza, "con un importante sforzo, provvederà nelle prossime settimane ad adottare tutti gli atti necessari per l'adeguamento dello stadio alle prescrizioni della 'Lega Pro'. Gli stessi lavori, però, non consentiranno di incrementare la capacità ricettiva dell'impianto".

E' quanto scritto in una lettera inviata dal sindaco del capoluogo lucano, Dario De Luca, dal vicesindaco Sergio Potenza e dall'assessore allo Sport Valeria Errico, al presidente della Regione, Marcello Pittella, in cui "si ringrazia il governatore lucano per il sostegno economico ottenuto dalla città di Potenza ai fini del riequilibrio di bilancio e si chiede un contributo per interventi migliorativi dello stadio Viviani".