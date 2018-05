Parco Pollino, albero più vecchio Europa

(ANSA) - COSENZA, 18 MAG - Con i suoi 1.230 anni di vita, un pino loricato che sorge nel Parco Nazionale del Pollino, cui é stato dato il nome di "Italus", é stato classificato come l'albero più vecchio d'Europa. A stabilire l'età del pino loricato, albero emblema del Parco, é stato un team di ricercatori il cui lavoro é stato pubblicato dalla rivista "Ecology, Ecological Society of America".

"La ricerca - riferisce un comunicato del Parco nazionale del Pollino - é stata condotta con un metodo innovativo, che combina la dendrocronologia e la datazione al radiocarbonio di campioni di tronchi e radici".

"Negli ultimi 5 anni il Parco Nazionale del Pollino - ha detto il presidente dell'area protetta, Domenico Pappaterra - ha condotto, nell'ambito della Direttiva Biodiversità del Ministero dell'Ambiente, una serie di studi sul Pino loricato per migliorare la conoscenza di questa specie. Una ricerca che ha riguardato tre argomenti principali: lo studio dell'areale, la genetica di popolazione e la dendrocronologia".