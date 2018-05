I primi mille anni di Melfi

(ANSA) - MELFI (POTENZA), 18 MAG - "Celebrare il millenario della fortificazione della città di Melfi significa vivere un rafforzamento identitario di cui la comunità regionale è orgogliosa, ma anche animare un patos di appartenenza alla propria terra, identificandoci nei suoi simboli, come la cinta muraria, in una sorta di ermeneutica dei confini urbani e delle relazioni territoriali che si verificano nel corso della storia, ridisegnando funzioni e anche spazi sociali". Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, che oggi a Melfi (Potenza) ha concluso i lavori della giornata inaugurale delle celebrazioni organizzate dall'amministrazione comunale per ricordare il millenario della fortificazione della città.