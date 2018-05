Programma di studi verso Vittorio Veneto

(ANSA) - POTENZA, 8 MAG - "Avere cura del futuro tra processi storici e tessuti della memoria": è il tema del programma che la Deputazione di Storia patria della Basilicata realizzerà nei prossimi mesi in vista dell'anniversario di Vittorio Veneto, a cento anni dalla vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Lo ha annunciato oggi, a Potenza, il presidente della Deputazione, Antonio Lerra, concludendo un convegno su "Esercito e Istituzioni in un percorso di studio e di ricerca. Verso il centenario di Vittorio Veneto", promosso dal Comando militare Esercito "Basilicata", a cui hanno partecipato autorità civili e militari, studiosi e studenti di alcuni istituti della città impegnati in ricerche proprio sulla Grande Guerra: "Ricerca, didattica e comunicazione - ha detto Lerra - sono tre aspetti legati. In Basilicata stiamo vivendo una fase di nuova attenzione per la storia. E la Deputazione è impegnata nel programmare un percorso di studi sulla regione dal 1799 al 1948".