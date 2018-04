Gita in Toscana, ma prima cambia autista

(ANSA) - MARCONIA DI PISTICCI (MATERA), 26 APR - L'autista di un autobus che stava per trasportare in Toscana una scolaresca è stato bloccato oggi, a Marconia di Pisticci (Matera), dalla Polizia stradale perché "aveva superato il limite di età in relazione alla patente di guida posseduta". La scoperta è stata fatta durante controlli che, con l'avvio della stagione delle gite scolastiche, sono stati intensificati.