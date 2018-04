25 aprile: Matera, difendere i diritti

(ANSA) - MATERA, 25 APR - E' stata incentrata sui temi dell'unità e della difesa dei diritti di libertà e democrazia la cerimonia della Festa della Liberazione a Matera, capitale europea della cultura per il 2019. La cerimonia si è svoltasi in piazza Vittorio Veneto alla presenza di autorità, forze dell'ordine e associazioni combattentistiche e d'arma. Una corona di alloro è stata deposta davanti al Monumento ai caduti, preceduta dalla deposizione di un'altra corona, davanti al cippo che, in via Lucana, ricorda le vittime della violenza nazista.