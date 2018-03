Petrolio: Nci, "serve progetto ricerca"

(ANSA) - POTENZA, 16 MAR - In Basilicata sono necessari "maggior investimenti in ricerca e innovazione" nel settore delle estrazioni petrolifere, "per rendere questo ambito competitivo, altrimenti la regione è destinata a un ruolo marginale": l'obiettivo è di destinare "il due per cento del bilancio regionale, ovvero 60 milioni di euro su circa due miliardi", ogni anno a questo progetto, "da dare non solo all'Università, ma anche ai centri di ricerca e alle aziende".

La proposta è stata illustrata stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dai consiglieri regionali Michele Napoli e Paolo Castelluccio (gruppo misto) che nelle scorse settimane hanno lasciato Forza Italia, aderendo a 'Noi con l'Italia'.