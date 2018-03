Violenza donne: confronto internazionale

(ANSA) - POTENZA, 15 MAR - Un confronto internazionale sulle strategie e sulle azioni da porre in essere per combattere la violenza sulle donne dovunque: è stato questo il tema al centro un incontro - a cui è intervenuto il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Franco Mollica - che si è svolto in serata a Potenza, nella sede dell'assemblea lucana, nell'ambito dell'iniziativa "Donne, intelletto d'amore e oltre", promossa dall'Associazione Miss Chef (presieduta dalla lucana Mariangela Petruzzelli) e patrocinata dall'Ambasciata della Repubblica Dominicana in Italia. I lavori sono stati conclusi da Silvia Garcia Polanco, componente della Commissione dell'Onu per la tutela di donne e bambini e deputata del Parlamento Centro-americano.