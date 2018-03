Dalla Basilicata i 'Civici per l'Europa'

(ANSA) - POTENZA, 15 MAR - Termina, in Basilicata, l'esperienza politica di "Scelta civica", il partito fondato da Mario Monti, per dar vita al movimento "Civici per l'Europa", in cui confluiranno anche pezzi del Partito socialista: l'obiettivo è di ricostruire "un partito di centro nel centrosinistra, equidistante dagli estremismi", in vista delle prossime elezioni regionali e "soprattutto per quelle amministrative di Potenza".

E' quanto ha spiegato Gaetano Fierro, nel corso di una conferenza stampa organizzata per presentare il nuovo movimento politico.