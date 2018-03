Droga: due arresti nel Senisese

(ANSA) - POTENZA, 14 MAR - Due minorenni arrestati e altre otto persone denunciate: è il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai Carabinieri della Compagnia di Senise (Potenza) nell'ambito dell'operazione "Periferie sicure". Ai controlli hanno partecipato anche i militari della Compagnia d'intervento operativo del 14/o Battaglione "Calabria".

L'arresto dei due minorenni è stato deciso perché sono stati trovati in possesso di circa 40 grammi di marijuana già divisa in dosi pronte per lo spaccio.