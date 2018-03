Matera 2019: Sole lascia la Fondazione

(ANSA) - POTENZA, 13 MAR - Il rettore dell'Università della Basilicata, Aurelia Sole, si è dimessa dall'incarico di presidente della fondazione Matera-Basilicata 2019. Lo ha annunciato la stessa Sole, spiegando di aver "portato a termine" il suo "compito con l'approvazione del nuovo assetto statutario, che auspico possa dare un nuovo e ulteriore slancio all'azione della fondazione. In questo particolare momento storico e politico il mio ruolo, e quindi, quello dell'Ateneo che rappresento, non può che essere super partes, tanto più in relazione alla rilevanza che questo appuntamento riveste per Matera e per l'intera regione".