Matera 2019:riuniti gli 'stati generali'

(ANSA) - POTENZA, 12 MAR - A marzo sono stati appaltati lavori per 4,7 milioni di euro, "che saranno ultimati tutti entro il 2018" con la previsione di "18 interventi per decoro urbano e riqualificazione delle aree interne". Lo ha detto il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, oggi nel capoluogo lucano, nel corso della riunione degli stati generali di Matera 2019. De Ruggieri, secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta regionale, ha inoltre spiegato che "la giunta comunale ha approvato progetti preliminari propedeutici all'inserimento nel piano annuale degli interventi per 16,6 milioni di euro".