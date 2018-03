Ritrovato un esemplare di lontra

(ANSA) - POTENZA, 09 MAR - La carcassa di esemplare di lontra europea (Luntra Luntra) è stata ritrovata ad Avigliano (Potenza) in località Imperatore: la specie è tutelata dalla Convenzione di Washington e il ritrovamento "deve essere considerato - è scritto in una nota - un segnale positivo per l'ambiente lucano".

La carcassa è stata trovata dai Carabinieri forestali e consegnata all'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata che effettuerà le analisi. L'animale è stato probabilmente investito da un'automobile ma "il ritrovamento va ad aggiungersi a numerose segnalazioni pervenute da tutta la provincia che non fanno altro che confermare l'aumento della presenza di questa specie anche sul territorio lucano". La presenza di lontre, infatti "è considerata un bioindicatore che indica con sua presenza che l'ambiente naturale in cui vive è sano e la biodiversità è tutelata".