Scoperta evasione fiscale da 1,6 milioni

(ANSA) - MATERA, 6 MAR - Ricavi per 1,6 milioni di euro non dichiarati da due società di capitali, operanti nella commercializzazione di capi di abbigliamento e gestite e amministrate dalla stessa persona, sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle della Brigata di Metaponto di Bernalda (Matera) hanno inoltre accertato l'evasione dell'Iva per circa 300 mila euro.