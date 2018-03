Alimentare:più uova su tavole dei lucani

(ANSA) - POTENZA, 6 MAR - Nel 2017 si è registrato anche in Basilicata "un avanzamento complessivo dei volumi di acquisti domestici di uova": lo ha reso noto la Confederazione italiana agricoltori. La Cia ha sottolineato il "beneficio anche per le 330 aziende di galline da uova, per 16.795 capi allevati, nella nostra regione".