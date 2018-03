A Matera l'8 marzo dei 'Teatri Uniti'

(ANSA) - MATERA, 6 MAR - Storie, problemi, interrogativi per raccontare sulla scena teatrale e cinematografica "I mille volti delle donne": caratterizzeranno dall'8 al 16 marzo gli eventi programmati dal Consorzio Teatri Uniti di Basilicata. Il cartellone, che ha come tema "Progetto speciale Resistenze femminili", comincerà l'8 marzo a Matera con la proiezione del film "Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi".

Gli altri appuntamenti sono fissati per il 14 marzo, con la rappresentazione dei lavori teatrali "La semplicità ingannata", e per il 16 marzo con "Sorry Boys". Il lavoro di apertura della rassegna, incentrato sulla vita di Aung San Suu Kyi, e curato da Ermanna Montanari e Marco Martinelli, prevede anche un dibattito a conclusione della proiezione al Cinema "Piccolo".