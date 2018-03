Satriano: anziano ritrovato in un bosco

(ANSA) - SATRIANO DI LUCANIA (POTENZA), 4 MAR - Un uomo di 86 anni si è perso nella zona di Satriano di Lucania (Potenza) ed è stato trovato dopo circa dieci ore in una località boschiva del paese, "in stato confusionale, leggermente debilitato e in ipotermia". Intorno a mezzogiorno di ieri, l'uomo - che non è in buone condizioni di salute - è uscito di casa. Poiché tornava a rientrare, i familiari hanno chiesto l'intervento dei Carabinieri.