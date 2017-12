Furto in un'officina a Lavello,3 arresti

(ANSA) - LAVELLO (POTENZA), 28 DIC - Tre uomini residenti in Puglia - di 32, 37 e 43 anni, tutti pregiudicati - sono stati arrestati dai Carabinieri, a Lavello (Potenza), con l'accusa di concorso in furto aggravato in un'officina meccanica. I tre sono agli arresti domiciliari.