Intesa con Mise e Mef, arrivano 74,5 mln

(ANSA) - POTENZA, 27 DIC - Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'economia e Regione Basilicata hanno firmato il secondo protocollo d'intesa per l'uso del Fondo per le misure di sviluppo per i residenti nelle regioni interessate da estrazioni di petrolio e gas, che riserva alla Basilicata una quota pari a 74,5 milioni di euro. Lo ha reso noto il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), spiegando che i fondi saranno utilizzati per attuare "misure per lo sviluppo e la coesione sociale, che sono le nostre priorità".