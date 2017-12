Giovane ferito da colpi d'arma da fuoco

(ANSA) - POTENZA, 26 DIC - Indagini sono in corso a Corleto Perticara (Potenza) da parte dei Carabinieri sul ferimento con colpi di arma da fuoco, nella sera della vigilia di Natale, di un 31enne, con precedenti penali: un uomo di 53 anni - che in precedenza, con il viso coperto, avrebbe fatto irruzione in una casa dove il giovane stava cenando, aggredendo lui e le altre persone presenti con un bastone - è stato denunciato dai militari della Compagnia di Viggiano (Potenza).