Per la Zes proposta per Matera e Plovdiv

(ANSA) - MATERA, 23 DIC - Con l'obiettivo di rafforzare contenuti e opportunità delle zone economiche speciali, che legano realtà portuali e retroportuali, e il ruolo delle capitali europee della cultura per il 2019, Matera e Plovdiv (Bulgaria), il Comitato "Zes Lucana 2017" ha messo a punto il progetto "Orange Zes@net" per il trasferimento di buone pratiche, legate all'innovazione dei servizi logistici con l'impiego di tecnologie ultraveloci e avanzate come il "5G".

L'iniziativa, presentata oggi a Matera nel corso di una conferenza stampa dal coordinatore della Zes Lucana 2017, Pierluigi Diso e da Giampiero Demeo, esperto in logistica e trasporti, intende legare l'area appulo-lucana ai corridoi 8 e 9 tra Europa, Asia e Mediterraneo.