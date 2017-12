Capodanno Rai, lavori in corso a Maratea

(ANSA) - MARATEA (POTENZA), 23 DIC - "L'anno che verrà", la trasmissione che - in diretta su Rai1, la sera di San Silvestro - saluterà l'arrivo del 2018, potrà avere al massimo 6.400 persone radunate in piazza Europa, a Maratea (Potenza), località da dove lo spettacolo andrà in onda. Lo ha annunciato oggi il sindaco della cittadina tirrenica lucana, Domenico Cipolla, secondo il quale "lo spettacolo non potrà che essere di primissimo livello e assolutamente da non perdere".