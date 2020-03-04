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سفر و سياحة - جوالت
كورونا يكلف قطاع السياحة في إيطاليا خسائر 7.4 مليار يورو
خسارة 31.265 سائحا خلال الأشهر الثلاثة القادمة
    أنسامد - 4 مارس /آذار - من المتوقع أن يكلف فيروس كورونا قطاع السياحة في إيطاليا خسائر تقدر ب 7.4 مليار يورو في الأشهر الثلاثة القادمة - 1 مارس - 31 مايو - مع خسارة تقدر بـ 31،625 سائحا خلال هذا الربع ، حسبما ذكر الاتحاد الذي يمثل الشركات في القطاع كونفيتوريسمو-كونكوميرسيو يوم الأربعاء.

    وقال الاتحاد إن التقديرات الجديدة صدرت بعد تطور تفشي المرض خلال الأسبوع الماضي.

    وأشار رئيس كونفيتوريسمو-كونكوميرسيو ، لوكا باتاني أن "الوضع مأساوي بالنسبة للقطاع بأكمل، لسوء الحظ نحن ندفع ثمن الاتصالات الإعلامية التي هي أكثر فتكا من الفيروس".

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