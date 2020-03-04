كورونا يكلف قطاع السياحة في إيطاليا خسائر 7.4 مليار يورو

أنسامد - 4 مارس /آذار - من المتوقع أن يكلف فيروس كورونا قطاع
السياحة في إيطاليا خسائر تقدر ب 7.4 مليار يورو في الأشهر الثلاثة
القادمة - 1 مارس - 31 مايو - مع خسارة تقدر بـ 31،625 سائحا خلال
هذا الربع ، حسبما ذكر الاتحاد الذي يمثل الشركات في القطاع
كونفيتوريسمو-كونكوميرسيو يوم الأربعاء.
وقال الاتحاد إن التقديرات الجديدة صدرت بعد تطور تفشي المرض خلال
الأسبوع الماضي.
وأشار رئيس كونفيتوريسمو-كونكوميرسيو ، لوكا باتاني أن "الوضع
مأساوي بالنسبة للقطاع بأكمل، لسوء الحظ نحن ندفع ثمن الاتصالات
الإعلامية التي هي أكثر فتكا من الفيروس".