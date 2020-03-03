ماتيرا:ترميم كنيسة سانتا ماريا ديلا فالي

انسامد - 3 مارس - اذار - بعد 40 عاما من الجهود غير المثمرة بدأت اعمالتطوير و تجديدكنيسة سانتا ماريا ديلا فالي في مدينة ماتيرا التي كانت العاصمة الثقافية لاوروبا في 2019.



هذه الكاتدرائية التاريخية محفورة في الصخور و قد وصفها عمدة المدينة رافائيلو دي روجييري بانها ارث لا يقدر بثمن.



اضاف العمدة ان الكنيسة التاريخية تقع على طول الطريق القديم لفيا أبيا و يقول ان سرداب الكنيسة يعود تاريخه إلى فترة لومبارد ، ربما إلى القرن السابع ، في حين تم بناء المبنى المهيب أعلاه في القرن الثالث عشر من قِبل رهبان البينديكتين ..و يعتبر هذا المبني حلقة زخرفية غنية من اللوحات الجدارية التي تُصوَّر بالإضافة إلى العذراء والمسيح ، القديس يوحنا المعمدان ، القديس نيكولاس ، القديس أنتوني ، سانت لوسيا ، القديس غريغوري بوب .



في المنطقة المركزية توجد أيقونات سانتا بريجيدا ، ملكة السويد مما دفع المؤرخين بالتكهن بانها زارت الكنيسة ، وسان جياكومو دي كومبوستيلا ، والتي تمثل رسوم تعبدية واضحة على أن كنيسة صخرة فاجليا كانت نقطة توقف للحجاج المتوجهين إلى الأراضي المقدسة بالاضافة لصورة شخصية لسانتا بريجيدا.



وقد أغلقت الكنيسةعلي التعبد في عام 1756.



