ماتيرا:ترميم كنيسة سانتا ماريا ديلا فالي

انسامد - 3 مارس - اذار - بعد 40 عاما من الجهود غير المثمرة بدأت
اعمالتطوير و تجديدكنيسة سانتا ماريا ديلا فالي في مدينة ماتيرا
التي كانت العاصمة الثقافية لاوروبا في 2019.
هذه الكاتدرائية التاريخية محفورة في الصخور و قد وصفها عمدة
المدينة رافائيلو دي روجييري بانها ارث لا يقدر بثمن.
اضاف العمدة ان الكنيسة التاريخية تقع على طول الطريق القديم لفيا
أبيا و يقول ان سرداب الكنيسة يعود تاريخه إلى فترة لومبارد ، ربما
إلى القرن السابع ، في حين تم بناء المبنى المهيب أعلاه في القرن
الثالث عشر من قِبل رهبان البينديكتين ..و يعتبر هذا المبني حلقة
زخرفية غنية من اللوحات الجدارية التي تُصوَّر بالإضافة إلى
العذراء والمسيح ، القديس يوحنا المعمدان ، القديس نيكولاس ،
القديس أنتوني ، سانت لوسيا ، القديس غريغوري بوب .
في المنطقة المركزية توجد أيقونات سانتا بريجيدا ، ملكة السويد مما
دفع المؤرخين بالتكهن بانها زارت الكنيسة ، وسان جياكومو دي
كومبوستيلا ، والتي تمثل رسوم تعبدية واضحة على أن كنيسة صخرة
فاجليا كانت نقطة توقف للحجاج المتوجهين إلى الأراضي المقدسة
بالاضافة لصورة شخصية لسانتا بريجيدا.